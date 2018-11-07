تعرّض لحادث .. تدخُّل جراحي ناجح يُنقذ مصاباً من فقد الحركة ببيشة

أُصيب بتهشم في الفقرة العنقية السابعة واستبدلت بصناعية وصحته جيدة

نجح، بفضل الله، فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في تدارك حالة مصاب بعدم القدرة على الحركة عقب تدخُّل جراحي ناجح.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله إثر تعرُّضه لحادث مروري؛ حيث تمّ إجراء الفحوص الطبية اللازمة، واتضحت إصابته بتهشم الفقرة العنقية السابعة.

وقرّر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية في الفقرة المتهشمة، تمّت خلالها إزالتها واستبدال فقرة صناعية بها، وتثبيت للفقرات، وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وتمكّن المريض من القدرة على الحركة.

يعد مستشفى الملك عبدالله ببيشة، المرجع الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات: بيشة، وبالقرن، ورنية، وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوافر به مختلف التخصّصات الطبية.