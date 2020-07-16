"الطب البديل": "مسلوق الكمثرى" لم تثبت فاعليته في علاج "كورونا"

بعد تداول ادعاءات حول تلك الوصفة عبر وسائل التواصل

نفى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، صحة الادعاءات المتداولة لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد، من خلال مسلوق فاكهة "الكمثرى".



وقال "المركز": إنه لم يثبت حتى الآن فاعلية استخدام هذه الوصفة في علاج كورونا.



يذكر أن معلومات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مساهمة مسلوق الكمثرى وبعض الإضافات في خفض درجة الحرارة لدى المصابين بفيروس "كوفيد-19"، ويؤدي لعدم ظهور أعراض؛ وهو الأمر الذي أكّد "الطب البديل" عدم ثبات فاعليته.