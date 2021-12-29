شاهد.. "الأحوال المدنية" تطلق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيقي "أبشر" و"توكلنا"

منظومة تكاملية بالأجهزة الذكية في متناول أيدي المستفيدين والاستخدام آليًا

أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق "أبشر أفراد" تحت مسمى "سجل الأسرة الرقمي" والذي يمكن استعراضه في تطبيق "توكلنا".

ويعد تطبيق "توكلنا" منظومة متكاملة في متناول اليد ليقدم أبرز وأرقى الخدمات للمستفيدين والمستفيدات بشكلٍ آلي بصفة دائمة من خلال التصفح الفوري واستعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والبيانات المدونة لدى الكثير من الجهات الحكومية والتي من أبرزها "رخص القيادة، المركبات، تأمين المركبات، المخالفات المرورية، الجوازات، المواعيد، العنوان الوطني، الصكوك الشرعية، الوكالات، نتائج قياس، سجل السفر الدولي، السجلات التجارية".

ويضم تطبيق "توكلنا" عددًا من الخدمات حيث يسهل تقديمها عبر الأيقونات المحددة لكل خدمة وهي على النحو التالي :-

الخدمات العامة

"تعريف رقم الجوال، رمز توكلنا، تجويد البيانات"

خدمات التصاريح

"التصاريح الشخصية، تصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية، ماسح كود التحقق، تصاريح حظر التجول، إصدار تصريح تحقق آلي للحالة".

خدمات الصحة

"الوضع الحذر، فحص كورونا، اسأل عن مساعدة، الجواز الصحي، لقاح كورونا، التبرع بالأعضاء، متطلبات السفر الصحية، أسعفني، نداء استغاثة".

خدمات الحج والعمرة

"التصاريح، إصدار التصاريح، خدمات النقل، إدارة المرافقين".

خدمات التعليم

"الحالة الدراسية، بيانات منصة مدرستي، النتائج الدراسية، إشعار بحالة صحية".

خدمات أفراد الأسرة

"بطاقة الوضع الصحي، رعاية أفراد الأسرة، أفراد الأسرة والمكفولين".

خدمة الفعاليات

"التذاكر"