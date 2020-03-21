216 ألف ريال لمساعدة أسر وأيتام "بناء" الشرقية على مواجهة "كورونا"

بقيمة 300 ريال لكل أسرة لتأمين المعقمات وأدوات النظافة وسبل الوقاية

استمرارًا لجهود جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، في رعاية وتقديم خدماتها للأيتام وأسرهم؛ أودعت مبلغ 300 ريال في حساب كل أسرة مستفيدة من خدماتها، في خدمة جديدة أطلقت عليها "سلة وقائية" بمبلغ إجمالي وقدره 216 ألف ريال.



ويأتي ذلك بهدف تأمين المعقمات وأدوات النظافة والمنظفات التي تحتاج إليها هذه الأسر، ومساندة من الجمعية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأكدت الجمعية في الرسالة التي وجهتها إلى الأسر المستفيدة، على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم المنزل باستمرار، والبقاء به وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنية لهم دوام الصحة والعافية والوقاية من الأمراض.



وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، حرص الجمعية على تكثيف الدور التوعوي للأسر المستفيدة، مشيرًا إلى أهمية إرسال هذه التعليمات واطلاع الأسر على كافة المستجدات المتعلقة بالمرض وطرق الوقاية منه، خاصة أن الفيروس من الأمراض المستجدة، والوعي له دور مهم في وقاية الإنسان منه، ولذلك حرصت الجمعية على توصيل هذه الرسائل التوعوية للأيتام والأسر المستفيدة.



وأضاف الخالدي أن هذا الدعم جاء بناءً على توجيهات ومساهمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الذي يحرص دائمًا على مدّ يد العون والمساعدة للأيتام والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.



جدير بالذكر أن الجمعية تعمل على تقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة الجمعية، كما أطلقت الجمعية منتجات توعوية؛ من أبرزها مقطع فيديو موجه للمستفيدين بعنوان (لا تهون ولا تهول) من أجل التأكيد على اتباع توجيهات الحكومة ووزارة الصحة في البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات، متمنين الصحة للجميع.