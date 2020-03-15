أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة

للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.