بعد تخفيف إجراءات "كورونا".. بريطانيا تمر بمرحلة خطيرة للغاية

"تام" طالب بضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية

حذرت السلطات البريطانية، اليوم (السبت)، من أن البلاد تمر حاليًا بمرحلة خطيرة جدًا في ظل تخفيف إجراءات العزل الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ذكر نائب كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا جوناثان فان تام، أن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية في ظل التخفيف، لكن المستشارين يعتقدون أن ذلك لن يدفع مؤشر انتشار العدوى إلى تجاوز مستوى 1، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب "تام" بضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحكومة وعدم تجاوزها.

وسجلت بريطانيا اليوم 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 324 في إحصائية أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى38376 على الأقل.