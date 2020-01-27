الدعم مستمر لـ"مكافحة الفساد".. و"أمير مكة" يستقبل رئيسها

بعد الموافقة على ضمّ الرقابة والضبط والتحقيق في جهاز واحد

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.

واستمع الأمير "الفيصل" إلى شرح عن أعمال الهيئة بعد الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال ضمّ جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت مسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وهنّأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة "الكهموس" على صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمة لأعمال الهيئة.

من جانبه، عبّر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم لأعمال الهيئة في المنطقة.