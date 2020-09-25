"واشنطن بوست": نتنياهو يجلب معه حقائب ملابسه المتسخة لغسلها في واشنطن

مسؤولون أمريكيون يشتكون من هذا التصرف ويؤكدون: إنه "مقصود"

اشتكى مسؤولون أمريكيون من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإحضار حقائب مليئة بالملابس المتسخة؛ ليتم غسلها مجانًا في البيت الأبيض في كل مرة يزور الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قالت إنهم على اطلاع بالأمر.

وقال المسؤولون إنه على مدار السنوات الماضية، كوّن الزعيم الإسرائيلي سمعة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي؛ لإحضاره شحنة خاصة في رحلاته إلى واشنطن؛ وهي عبارة عن حقائب مليئة بالغسيل المتسخ.

وبحسب المصدر، فإن تلك الملابس يتم غسلها مجانًا وهي ميزة متاحة لجميع الزائرين من القادة الأجانب؛ لكن يتم الاستفادة منها بشكل ضئيل نظرًا للإقامات القصيرة لهم.

وقال مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته: إن "نتنياهو وزوجته هما الوحيدان اللذان يحضران حقائب ملابس متسخة لنغسلها لهم".

وأضاف: "بعد عدة زيارات لهم؛ تبين أن الأمر مقصود".

جدير بالذكر أنه في عام 2016، رفع نتنياهو دعوى قضائية ضد مكتبه والمدعي العام الإسرائيلي؛ في محاولة لمنع الكشف عن فواتير غسيل ملابسه بموجب قانون حرية المعلومات في البلاد.

ووقف القاضي آنذاك إلى جانب نتنياهو، وظلت تفاصيل فواتير غسيل الملابس سرية في انتظار استئناف في المحكمة العليا.