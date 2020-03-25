بالفيديو.. تعقيم طرق جازان وقت "منع التجول"

ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة الفيروس

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وشهدت جازان بالتزامن مع منع التجول تعقيماً لمعظم طرقها من قبل آليات الأمانة.

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحالّ التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

وألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحالّ التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.