"الراحة إن ضاقت بكم النفوس".. مشهد مهيب للمعتمرين فجراً بصحن الطواف

جمال سماوي وروعة تتدفق.. جموع تحتشد وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة

شهد صحن الطواف، فجر اليوم، زحاماً من المعتمرين لأداء مناسك العمرة.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو تحت عنوان "الراحة إن ضاقت بكم النفوس"، لجموع المعتمرين المحتشدين في صحن الطواف وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقبل أيام، كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة تحديث إجراءات دخول المعتمرين والزوّار إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، حينها، أنه بناءً على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته، فإنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعيّنة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

هذا وقد بدأ العمل بالإجراءات من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الماضي 8 رجب 1443هـ، الموافق 9 فبراير 2022م.

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