"الحصيني" عن طقس إجازة نهاية الأسبوع: أجواء باردة وماطرة تتواصل للسبت

قال: فالكم السيل وجهزوا ملابس الشتاء.. فيه تقارب بين الصغرى والعظمى

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً باردةً وماطرة على فترات متقطعة في إجارة هذا الأسبوع؛ ابتداءً من اليوم الخميس إلى السبت، تصنف من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد؛ وذلك على: (مكة، والمدينة، والرياض، وشقراء، وثادق، وعفيف، والدوادمي، ورماح، والقويعية، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والشمالية، وعسير، والباحة، وجازان)، وقال: فالكم السيل بإذن الله تعالى.

وزاد "الحصيني" من توقعاته ضمن استمرار الحالة المطرية "غدق" أن تمتد -بإذن الله- إلى مرات، وحريملاء، والزلفي، والغاط، كذلك تمتد نواحي حوطة بني تميم، والخرج، والحريق، وتطال أطرافاً من الأفلاج، ووادي الدواسر.

وأضاف: هناك فرصة لهطول أمطار غزيرة جداً على شمال الشرقية، والصمان والكويت، مختتماً حديثه بقوله: "جهزوا ملابس الشتاء.. فيه تقارب بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى".