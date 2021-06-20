روسيا.. لماذا قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما؟

حاول الفرار خارج البلاد.. وهكذا منعه كورونا من السفر

حكمت محكمة روسية على رجل بالسجن لمدة 14 عامًا ونصف العام، بعد قيامه بضرب خطيبته حتى الموت، قبل وقت قصير من زواجهما.

وحسب موقع "الحرة"، فقد قام آلكساندر فورونين (26 عامًا)، بضرب خطيبته 83 ضربة منفصلة، ما أدى إلى وفاتها.

وذكر الموقع أن فورونين هو ابن واحد من كبار ضباط جهاز الأمن السابق في المخابرات السوفييتية.

وعثرت السلطات على جثة الضحية، مارينا بانكراتوفا (26 عامًا) في غرفة النوم بشقتها، وكانت مصابة بجراح بالغة.

وبحسب وثائق محكمة في موسكو، فقد تم تشويه وجه الضحية وكسر جمجمتها باستخدام جسم مجهول، قد يكون كرسيًا أو رأس فأس.

وحاول القاتل فورونين الفرار خارج البلاد بعد قتل خطيبته، إلا أن قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا منعته من السفر حتى تم القبض عليه.

وتمت محاصرة القاتل الهارب فورونين في حديقة بالعاصمة موسكو، بعد أن أقنعه والده بتسليم نفسه.

وخلال التحقيقات، أكدت خمس من صديقات الضحية أن فورونين كان شخصًا عنيفًا يتعمد إيذاء خطيبته.

وادعى فورونين بأنه بريء أمام المحكمة، وأنكر تذكره أي تفاصيل بشأن الحادثة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد رجوعها إلى كاميرات المراقبة، والتي أثبتت عدم دخول أي شخص سوى الجاني إلى شقة الضحية، موقع الجريمة.