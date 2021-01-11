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من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر

شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وكسر الأقفال الخارجية لها وسرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.