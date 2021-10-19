تُنتج من شمس القاهرة وتُستهلك بأوروبا.. مصر واليونان وقبرص توقِّع اتفاقًا لنقل الكهرباء

يعزز التعاون وأمن الطاقة بين الدول الثلاث

وقَّعت مصر واليونان وقبرص اليوم الثلاثاء في أثينا اتفاقًا حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الرئيسَين المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أناستاسيادس: "في زمن تنويع مصادر الطاقة يمكن أن تصبح مصر مصدرًا للتيار الكهربائي، الذي سيتم إنتاجه أساسًا بواسطة الشمس، وستصبح اليونان محطة توزيع نحو أوروبا".

وذكر بيان مشترك أن هذا الربط يعزز التعاون، وأمن الطاقة، ليس فقط بين الدول الثلاث ولكن أيضًا مع أوروبا، وسيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه.

ويثير التعاون في مجال الطاقة بين دول في شرق البحر الأبيض المتوسط استياء تركيا المجاورة، التي ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.