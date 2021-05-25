مليونير لليلة واحدة.. قصة شاب هندي مع تذكرة اليانصيب

بعد مداولات عائلية.. أعادها إلى المرأة التي اشترتها من والدته

انهالت التهاني على عائلة من أصل هندي أعادت تذكرة يانصيب بقيمة مليون دولار إلى امرأة كانت قد اشترتها من متجرهم في ماساشوستس بالولايات المتحدة، بعد امتثالهم لنصيحة كبار السن في عائلتهم بالهند بأن "لا حاجة لهم بهذا المال".

وذكرت صحيفة "تريبيون" الهندية أن ابن مالك المتجر، ابهي شاه، اكتشف التذكرة الفائزة، وعلى الرغم من أنه فكر في شراء سيارة تسلا، قرر إعادة التذكرة للمرأة التي اشترتها من والدته.

وكان قد قال ممازحاً في مقابلة مع تلفزيون "دبيلو بي زد"، عن لمسة الملك ميداس في الأسطورة الإغريقية، "أصبحت مليونيراً لليلة واحدة".

ووفقاً لصاحب المتجر، لم يستطع أفراد العائلة النوم على مدى ليلتين، فقرروا استشارة الأهل في الهند.

وفي الحديث الذي دار مع الجدة في الهند، قال ابهي شاه إنها قالت لهم: "دعونا لا نحتفظ بالتذكرة. هذا ليس صحيحاً. أعيدوها لها. فلو كانت لكم لكنتم حصلتم عليها بكل الأحوال".

واتجهت العائلة لصاحبة التذكرة وتدعى ليس روز فيغا، التي قالت لوسائل الإعلام: "من يفعل ذلك؟ إنهم رائعون، وأنا أكثر من مباركة".



وأوضحت "فيغا" ما حصل معها، قائلة: "ذهبت مع ابهي شاه إلى المتجر وهناك أخبروني، فلم أصدق وبكيت وعانقتهم"، فيما قال صاحب المتجر ماونيش شاه: "لمست تذكرة المليون دولار، فذعرت ثم بكت كطفلة".

وأوضح ابهي شاه لوسائل الإعلام بأن يانصيب الولاية يمتاز بمربعات من الأرقام المخبأة التي يجب خدشها لتظهر، لكن فيغا لم تخدش المربعات بشكل صحيح. وفي إحدى الليالي، كان يفحص التذاكر المرماة في سلة القمامة، لاحظ أن المرأة لم تخدش الرقم بشكل صحيح، فشطبه وبانت المليون دولار من تحته. وقد أوضحت "فيغا" ما حصل في تلك اللحظات قائلة: "كنت في عجلة من أمري خلال فترة عطلة الغذاء، فقمت بشطبها بسرعة ونظرت إليها فلم تبدو لي أنها التذكرة الفائزة، فسلمتها لصاحب المتجر لرميها".