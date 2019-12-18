اتفاق للتعاون المشترك بين الهلال الأحمر والتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة

في مجال خطة الطوارئ

استقبل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سالم الحبشي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسه.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة علي بن عبدالله الغامدي: إنَ "الجانبين تناولا عدة مواضيع للتعاون المشترك في مجال خطط الطوارئ والتدريب للموظفين والطلاب؛ حيث أطلع مدير فرع الهيئة على البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في التدريب التقني والمهني، والتي تنوعت ما بين برامج عامة وتطويرية وبرامج تأهيلية".

وأضاف: أن "الجانبين ناقشا برامج الدبلوم التدريبي والتدريب الصيفي والإنتاجي التي تقوم وتشرف عليها المؤسسة والخدمات الاستشارية، والتي تهدف إلى تدريب وتطوير الراغبين في تطوير مهاراتهم التقنية والمهنية، والتي يحتاجها سوق العمل".

من جانبه قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن سالم الحبشي، شرحاً وافيًا عن أعمال الهيئة، وما تقوم به من أعمال في مجال الخدمة الإسعافي الطوارئ، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتوطيد العلاقة مع الجمهور والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بنشاط الهيئة محليًا وعالميًا.

كما تحدث عن الأعمال التطوعية التي تهدف إلى تقوية أواصر المجتمع، وتحقيق الجسد الواحد في تقديم المساعدة للأشخاص الأشد حاجة، ونشر ثقافة التفاني، وتعويد النشء على بذل العطاء، وتدريب الشباب على الإسعافات الأولية لمواجهة الحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى ما تقدمه الهيئة من دورات متخصصة لمنسوبيها في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن تنعكس على أداء الهيئة.

