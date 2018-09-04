محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد وكيل الرقيب الهلالي

استشهد بالحد الجنوبي.. والطيران العسكري نقل جثمانه

شيعت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم وكيل الرقيب طالع بن علي مسفر الهلالي أحد أفراد كتيبة المهندسين باللواء الحادي عشر والذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده جموع المصلين بجامع الأميرة العنود ونقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم جميعا وأكدوا إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

وكان جثمان الشهيد الهلالي قد وصل صباح اليوم إلى محايل عسير بعد أن أقله الطيران العسكري ويبلغ الشهيد الهلالي من العمر 44 عاما متزوج ولديه أربعة أبناء وأربع بنات ووالده متوفى وأمه على قيد الحياة .