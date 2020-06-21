"التجارة" تشهِّر بمصنع يغش في تعبئة المياه

شهّرت وزارة التجارة بمصنع لإنتاج مياه الشرب وتصنيع العبوات وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة ضد المنشأة ومديرها والواقعة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم، حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.





وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.