6 مدن تسجل ما يزيد على ألف حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

الرياض أولاً بـ585 حالة تليها المدينة بـ370 ثم جدة بـ223

لا تزال مكة المكرمة متصدرةً من حيث عدد حالات التعافي من فيروس كورونا على مستوى مدن المملكة، تليها الرياض، ثم المدينة المنورة، ثم جدة، والدمام والهفوف.

وتقدمت المدينة المنورة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث احتلت المرتبة الثالثة، تلتها جدة ثم الدمام، ثم الهفوف.

وتوزعت حالات التعافي على تلك المدن الست التي زادت حالات التعافي فيها عن الألف حالة بين مدن المملكة، حيث سجلت مكة 7187 حالة، ثم الرياض 6706، ثم المدينة المنورة 5678 ثم جدة 5599 ثم الدمام 1854 وأخيراً الهفوف 1818 حالة.

وعن توزيع حالات تعافي اليوم، التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعددها 1844؛ فقد كان للرياض النصيب الأكبر منها بواقع 585 حالة تعافٍ، والمدينة 370، وجدة 223، والدمام 119، ومكة 109، والهفوف 62 حالة.