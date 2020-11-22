تشخيص أزمات وحلول.. رئيس جامعة بيشة ينوّه بمضامين "كلمة الملك بـG20"

قال: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين فخر.. وجدول الأعمال يمثل أهمية كبرى للعالم

نوّه رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، باستضافة المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة العشرين تحت عنوان: "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"؛ بمشاركة عدد من قادة دول العالم ومنظمات دولية وإقليمية.

وأشاد "صفحي" بالمضامين التي شَمِلتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال القمة؛ حيث شخص الأزمات التي يشهدها العالم، واضعًا في الوقت ذاته الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كان لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اعتبار السعودية حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية من خلال قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع تلك المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين؛ مشيرًا إلى جهود المملكة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، الرامية إلى تخفيف آثار هذا الوباء على كل الشعوب والاقتصاد العالمي، وإبراز دور التعليم في بناء الإنسان.

وأفاد بأن المملكة دخلت منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين في سباق مع الزمن من أجل الإعداد لهذه القمة المرتقبة؛ لا سيما وأن الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة تمثل أهمية كبرى للعالم الذي يتطلع إلى نقلة نوعية جديدة في أداء هذه المجموعة ورؤيتها لمشكلات العالم وقضاياه والتحديات الاستراتيجية التي تواجهه، وهذا ما تسعى إليه المملكة برئاسة المجموعة لهذا العام كما عبّر بذلك خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأن المملكة تمر حاليًّا بتحول تاريخي في ظل رؤيتها النوعية والتي من خلالها ستعمل المملكة مع أعضاء مجموعة العشرين لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي؛ بهدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين.

وعبّر "صفحي" عن فخره واعتزازه بقدرات وإمكانيات ونجاح المملكة في قيادة أعمال هذه القمة، سائلًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم التقدم والازدهار لوطننا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.