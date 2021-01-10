وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين

بمعدل 5754 وكالة يومياً عبر بوابة ناجز

كشفت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 4.5 ملايين وكالة إلكترونية، بمعدل 5754 وكالة في اليوم الواحد طوال أيام الأسبوع، وذلك منذ تدشين الخدمة، قبل نحو عامين.

وأوضحت الوزارة، أن التحوّل الرقمي للتوثيق أنهى التعاملات الورقية، مع إطلاق عديدٍ من الخدمات؛ أهمها إصدار الوكالة الإلكترونية، التي لن يكون معها المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل.

وبيّنت أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين سبق لهم أن أصدروا وكالات.

وأشارت "العدل"، إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر "ناجز" تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، الوكالات والإقرارات، إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة.. إضافة وكيل، اختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء.

وأكّدت وزارة العدل، المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحوّل الوطني، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكّدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي لجعلها رقمية بشكلٍ كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق".