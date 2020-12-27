وزير خارجية ألمانيا: كورونا قد يعود إذا لم توزع اللقاحات بشكل عادل

قال: لا بد من الانتباه حتى لا يتم قطع إمدادات اللقاح عن مناطق بأكملها

عاد هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، للتفكير خارج الحدود الوطنية فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال: "صحيح أن الأمر يتعلق حاليًا في البداية بعدالة التوزيع في بلدنا"؛ إلا أنه لا بد في الوقت ذاته من الانتباه حتى لا يتم قطع إمدادات اللقاح عن مناطق بأكملها.

وأضاف: "لن يكون كل واحد منا في أمان؛ إلا إذا كنا جميعًا على مستوى العالم بمأمن عن هذا الفيروس"؛ محذرًا من أن الفيروس قد يعود إذا لم يكن هناك توزيع للقاحات على مساحات عريضة في العالم وفق ما نقلته "الألمانية".

وتابع: "لهذا السبب تتمثل مسألة فاعلية مكافحة الوباء أيضًا في ألا يهتم المرء لأمر نفسه فحسب وإنما يهتم أيضًا بأن يتم القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم".

يُذكر أن مجموعة العشرين التي تضم أكبر قوى اقتصادية في العالم، تعهدت في نوفمبر الماضي بتوزيع عادل للقاحات على مستوى العالم.