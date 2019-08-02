تعليم الليث تعتمد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة

يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة

أصدر مدير تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قراراً باعتماد (٢٥) مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.

وأوضح تعليم الليث أنه تم إعداد المستفيدين والمستفيدات والذي يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة وأعداد الفصول الدراسية (٢٤٥) فصلاً دراسياً في (٢٥) مدرسة.