22 شاعراً وشاعرة إلى المراحل النهائية في جائزة "شاعر عكاظ"

يزيد مجموع جوائزها على مليوني ريال

استبعدت اللجنة المنظمة لجائزة "شاعر عكاظ" 20 مشاركة لعدم اكتمال المتطلبات والشروط، واختارت 22 شاعراً وشاعرة يمثلون 11 دولة عربية، للمشاركة في المرحلتين التمهيدية والنهائية في سوق عكاظ خلال شهر أغسطس.

وحرصت اللجنة المنظمة للجائزة على إعطاء الفرصة لمشاركة الذكور والإناث من جميع الدول العربية؛ لتحقيق هدف المسابقة المتمثل في الوصول إلى شعراء الفصحى في أنحاء العالم العربي.

وكانت قد انتهت مهلة الاشتراك في مسابقة جائزة "شاعر عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح" ضمن (موسم الطائف) لعام 1440هـ، والتي يزيد مجموع جوائزها على مليوني ريال الاثنين الماضي، حيث بلغت المشاركات التي انطبقت عليها شروط المسابقة 161 مشاركة من شعراءَ وشاعرات من جميع الدول العربية.

وقالت مديرة موسم الطائف نورة العكيل: إن جائزة "شاعر عكاظ" شهدت هذا العام تطويرا في طريقة المشاركة والتنافس، كما أنها سعت لإتاحة فرص التنافس المتكافئة بين شعراء العرب، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتسق مع الأهمية التاريخية والحضارية التي يحملها سوق عكاظ باعتباره من أشهر أسواق العرب منذ عصر ما قبل الإسلام.

من جانبه، أوضح أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان، أن الشعراء المرشحين سوف يخوضون منافسات المرحلة التمهيدية، بحيث يتأهل منهم 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية، كما سيتم تقييم مستويات القصائد من قِبل لجنة تحكيم تضم ثلاثة من النقاد المتخصصين وهم: الدكتور صالح بن زيّاد الغامدي من السعودية، والدكتور رشيد يحياوي من المغرب، والدكتور علي بن جعفر العلاق من العراق؛ وذلك من أجل اختيار الفائز الأول من بين المشاركين خلال فترة إقامة سوق عكاظ.