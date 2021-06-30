البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985.