الهلال يخسر خدمات إدواردو 3 أسابيع

أعلن نادي الهلال غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع؛ وذلك بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة الخلفية؛ أجرى بسببه جلسة علاجية.

ميدانيًّا عاود الفريق تدريباته التي تركزت على الجوانب الفنية. وتخلل المران تدريبات تكتيكية، وجُمل فنية، قبل أن تُختتم بمناورة.