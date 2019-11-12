شاهد.. الجداول بوادي "الطيري" تشكل لوحات جمالية

يعتبر مقصدًا للعائلات نظرًا لأن أشجاره توفر الخصوصية

تسبّبت الأمطار التي هطلت مساء أمس، شمال مدينة الرياض، في جريان أعالي وادي الطيري الواقع شمال رماح وشرق تمير، والذي يبدأ من جبال العرمة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض ويصبُّ في روضة التنهات.



ويستمتع رواد الوادي بالغدران الصافية التي شكّلت جداول وبحيرات صغيرة وسط الأشجار الخضراء، إضافة إلى الجو المعتدل؛ مما أضفى على المنطقة أجواء ربيعية.



ويعدّ وادي الطيري مقصدًا للكثيرين من هواة الرحلات البرية؛ الراغبين في الاستمتاع بجماله، وأشجاره المخضرة التي تعطي الخصوصية للعائلات.



ومن أهم نباتاته أشجار الطلح، وبه بعض أشجار السدر، كما تنبت فيه الأعشاب الموسمية المتنوعة.



ورصدت عدسة المصور حمد السلوم، جمال جريان المياه في الوادي وهي تتغنّى بجمالها، وتتغزّل لعشّاقها، بعد الأجواء الماطرة؛ إذ رسمت الجداول الجارية لوحات طبيعية، أظهرت تدفق المياه مختلطة بخضرة الأشجار، وارتواء الأرض.