شاهد .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم

لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:00 AM

لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

شاهد .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

40 82,889

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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