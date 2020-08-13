شاهد .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.
لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.