في وقت "منع التجول".. "أمين عسير" يقف ميدانيًّا على حملات تعقيم شوارع أبها

ضِمن إجراءات تطويق "كورونا" وبمشاركة أكثر من 10 آليات ثقيلة و70 مختصًا

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ميدانيًّا، حملة تعقيم وتطهير شوارع مدينة أبها بمشاركة أكثر من 10 آليات ثقيلة و70 مختصًّا؛ وذلك خلال فترة منع التجول، وبحضور رئيس المجلس البلدي محمد بريق.

وجاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير كافة مرافق وطرقات مدينة أبها، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أمانة المنطقة وبلدياتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ تكاملًا مع كل الجهود الوطنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه الإجراءات التي تتخذها الأمانة لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار؛ وذلك عبر حملات التعقيم والتطهير؛ للحد من انتشار الفيروس.

يُذكر أن الأمانة تُواصل حملات التعقيم والتطهير لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ من خلال تطبيقها لحزمة إجراءات مشددة، شملت كافة مرافق وطرقات مدينة أبها.