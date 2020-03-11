تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

بوليفيا تعلن تسجيل أول حالتَي إصابة بالفيروس

سجّلت الصين اليوم 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و22 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة، بأن حالات الإصابة في مختلف أنحاء الصين ارتفعت بعد إضافة الحالات الـ24 الجديدة إلى 80778 حالة إصابة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3158 حالة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج؛ قد أعلن أمس السيطرة بصورة أساسية على انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة انتشار الفيروس.

من جانب آخر، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية، إن كوريا الجنوبية سجّلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.

وجاء أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوماً.

وأعلنت السلطات الصحية ببوليفيا، أمس، تسجيل أول حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البوليفي أنيبال كروز؛ في مؤتمر صحافي بالعاصمة لاباز: "إن الأمر يتعلق بسيدتين زارتا أخيراً إيطاليا، التي تشهد تفشياً للفيروس".

وأضاف أن الحالتين سُجلتا بمدينتي أورورو وسان كارلوس، مشيراً إلى أنه تم إخضاع المصابتين للعزل الصحي.

وباشرت وزارة الصحة البوليفية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتشار الوباء ورصد حالات الإصابة المحتملة.