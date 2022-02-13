الأسبوع في 10 صور: طبول الحرب تدق في أوروبا.. وملكة بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. تصاعدت الأزمة الأوكرانية منذرة بحرب وشيكة مع إبلاغ عدد من الدول رعاياها بسرعة مغادرة البلد الأوروبي، فيما تحتفل ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. والمزيد تجدونه في الصور.





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