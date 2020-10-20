"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الحالة تبدأ من الثالثة من صباح الغد وتستمر 12 ساعة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: الجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.