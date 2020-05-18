"إنستجرام" تعلن عن خدمة "بزنس" لدعم الأعمال الصغيرة.. هذه طريقة تفعيلها

لكي يمنحوا شركاتهم أرضية عمل جديدة في تلك الأوقات الصعبة

أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام" عن إطلاق خدمة "بزنس" جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأوضحت "إنستجرام"، وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضيةَ عملٍ جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستوفر تلك الخدمات الجديدة، رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح.

ووفّرت من أجل ذلك ملصقًا يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.

أما عن كيفية إضافة هذا الملصق والاستفادة من تلك الخدمات، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- تلك الميزة ليست متاحة حاليًا لجميع المستخدمين؛ بل لعدد محدود، فإذا لم تجدها في بلدك عليك الانتظار قليلًا لحين وصول الخدمة إليها.

2- لكي تصبح الميزات وتحديثاتها نافذة المفعول، تحتاج إلى تسجيل الخروج من حسابك على إنستجرام وتسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا لم ينجح ذلك فعليك إزالة التطبيق وتثبيته مرة أخرى.

3- إذا لم ينجح إدراج الملصق، فيمكنك الإبلاغ عن وجود مشكلة في حسابك. كل ما عليك الانتقال إلى صفحتك الشخصية والنقر على الإعدادات، ثم المساعدة، ثم خيار الإبلاغ عن مشكلة، وتتبع الإرشادات المذكورة في الشاشة.