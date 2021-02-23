3 نصائح وسبب وتعريف.. وصفة "الصحة" للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

قالت: يحدث مع الضغط المستمر على جدران الشرايين وعادة لا أعراض له

قدّمت وزارة الصحة، 3 نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وقال حساب#عش_بصحة، التابع للوزارة على "تويتر"، اليوم، إنه للوقاية من ارتفاع ضغط الدم "تجنّب التدخين، وقلّل من الطعام الغني بالدهون المشبّعة، ومارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً".

وعبر موقعها الرسمي، تقول "الصحة": إن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وعادة لا توجد له أعراض، لكن يمكن أن يسبّب مشكلات خطيرة، مثل: "السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى".

وتابعت: "سبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم، ويمكن التحكم فيه من خلال اتباع نمط حياة صحي وأخذ الأدوية (إذا لزم الأمر)".

وتعرّف الوزارة المرض قائلة: "هو قوة دفع الدم من خلال الأوعية الدموية؛ حيث يعمل القلب بجهد أكبر والأوعية الدموية بضغط أكثر؛ ما يجعلها عامل خطر رئيساً لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشكلات خطيرة أخرى، ويتحدّد مقدار الضغط بكمية الدم التي يضخها القلب وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق وجريان الدم، ويعد ارتفاع ضغط الدم عموماً مرضاً يتطور على مدى سنوات، وعلى الرغم مما ذُكر آنفًا، فإنه بالإمكان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في وقتٍ مبكرٍ للسيطرة عليه".