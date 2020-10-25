السعودية تستقبل المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل

ضمن ضوابط تضمن سلامتهم

تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الحج والعمرة: "‏تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١".

وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.