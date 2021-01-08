خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 234 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150570 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة.