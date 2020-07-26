شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني اعتلالات نفسية

قالت تم تسليمه من قِبل ذويه وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى الفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن بالعقد الرابع من العمر)، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قِبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.