تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي

شفاء 213 ووفاة 27 من جراء الإصابة بالفيروس المستجد

أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 563 مصابًا منذ أول ظهور للوباء في البلاد في نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار البيان إلى شفاء 213 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.