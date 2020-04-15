"التقاعد" تقدم موعد صرف معاشات الشهر الحالي ليوم 23 أبريل

مراعاةً لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب شهر رمضان المبارك

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد ‏تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي إلى يوم 23 أبريل؛ مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أعلنت المؤسسة ذلك عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، قائلةً: "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على مصالح عملائها سيتم تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل ليوم 23 أبريل".

المؤسسة العامة للتقاعد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 06:37 PM

مراعاةً لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب شهر رمضان المبارك

"التقاعد" تقدم موعد صرف معاشات الشهر الحالي ليوم 23 أبريل

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد ‏تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي إلى يوم 23 أبريل؛ مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أعلنت المؤسسة ذلك عبر حسابها الرسمي على" تويتر"، قائلةً: "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على مصالح عملائها سيتم تقديم صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل ليوم 23 أبريل".

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المؤسسة العامة للتقاعد

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