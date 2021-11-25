"البيئة" تدعم جهود مزارعي منطقة الباحة في التحول للزراعة العضوية

خلال ورشة عمل توعوية نفذتها الوزارة في مزرعة بقمة جبل شدا الأسفل

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، ورشة عمل توعوية لمزارعي المحافظة، وذلك بعنوان "الزراعة العضوية .. أهمية وفوائد".



وتفصيلًا: شملت الورشة التي أقيمت في مزرعة الشيخ عبيد الغامدي بشدا الأسفل، عددًا من الموضوعات الهامة؛ منها محاضرة عن القطاع العضوي، وأهمية الزراعة العضوية وفوائدها، بالإضافة إلى شرح آلية التحول التحول للزراعة العضوية، فيما استعرض أحد المزارعين تجربته مع التحول العضوي.



ومن جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المخواة عبدالله الزهراني، أن الورشة تهدف لنشر المعرفة بين المزارعين من خلال المحاضرات التي يقدمها عدد من المختصين في القطاع الزراعي حول الزراعة العضوية وطرق تطبيقها، وكذلك توعيتهم بالدعم المباشر للمزارع العضوية.



ولفت "الزهراني" إلى أن الورشة سعت لأن تُطرح المواضيع بلغة سهلة للمزارعين المشاركين في الورشة، كما تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة للارتقاء بالقطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة.



يذكر أن الورشة شهدت توزيع شتلات البنّ والرمان على المزارعين المشاركين، كما تمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة.