استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.

يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.