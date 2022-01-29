"الطائي" يظفر بخدمات لاعب "النصر" مختار علي.. ويشكر خالد بن فهد

بعد تجديد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مختار علاقته مع ناديه العاصمي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الطائي، اليوم السبت، عن التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنح النصر مختار علي فرصة الانتقال من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع النادي الحائلي.



من جانب آخر قدمت إدارة الطائي شكرها وتقديرها لداعم النصر الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، ورئيس النادي مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي أحمد الغامدي، على التعاون غير المستغرب الذي يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الناديين.