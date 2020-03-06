تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.