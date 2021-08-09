"زمزم" تشارك بورقة عمل في لقاء العمل التطوعي لإدارات التعليم

لعرض تجارب وخبرات الجمعية في إدارة التطوع التخصصي وبناء الفرص التطوعية

شاركت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بتجربتها في العمل التطوعي في اللقاء الأول لمنسقي العمل التطوعي في إدارات التعليم بورقة بعنوان "تجربة ملهمة"، عرضت فيها تجاربها وخبراتها في إدارة التطوع التخصصي وبناء الفرص التطوعية والتعامل مع المتطوعين، وذلك ضمن ورش العمل المقدمة والتي حضرها قيادات ومنسوبو العمل التطوعي بالملكة.

وأكد المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتطوعين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ورغباتهم التطوعية وتوافقها مع خبراتهم، حيث يستطيع المتطوع من خلال موقعنا الإلكتروني إنهاء جميع الإجراءات بدءًا من لحظة التسجيل بالفرصة التطوعية حتى استلام شهادة التطوع والساعات التطوعية، وعبر بوابة المتطوعين يتم رصد الاحتياج ونشر الفرص التطوعية والتسجيل ورصد الساعات التطوعية لكل متطوع مع القيمة التقديرية لإسهاماتهم التطوعية.

وأضاف: نحن في زمزم نفخر بمشاركاتنا الدائمة مع إدارة التعليم بمحافظة جدة ومع جميع إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث التعاون مستمر بيننا بهدف المساهمة في تحقيق أهداف ومخرجات رؤية الوطن ٢٠٣٠.