مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة

عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية .. البث الأول كان مع الأردن

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.

ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.