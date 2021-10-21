العراق يستأنف الرحلات الجوية مع المملكة بعد توقف عامين بسبب "كورونا"

"النقل" أشارت إلى تنسيق عالٍ بين البلدين

أعلن العراق، اليوم (الخميس)، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة النقل العراقية الوزارة في بيان أن عودة الرحلات الجوية جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".