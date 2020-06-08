روسيا تسجل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 476658 وإجمالي الوفيات 5971

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد؛ بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 3957 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة؛ لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصًا.

وتشير بيانات المركز، إلى أن 36.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.