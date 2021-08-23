كيا K8 تصل للسوق السعودي.. هوية جديدة وتصميم يمزج بين الابتكار والأناقة

تُباع بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي بداية من 24 أغسطس الجاري

كشفت شركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا في المملكة عن وصول سيارة كيا K8 إلى السوق السعودي، كأول سيارة بعد الانطلاقة الجديدة لعلامة كيا، والتي تعبّر عن غايتها وطموحاتها المستقبلية الجديدة.

ويُستخدم اسم K8 للمرة الأولى في كيا، كما أنها أول سيارة تعتمد الهوية التصميمية الجديدة وتستخدم شعار كيا العصري الجديد، وسيتم إطلاق سيارة K8 في السوق السعودي يوم 24 أغسطس الجاري، وستُباع هذه السيارة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السوق السعودي.

ومع التركيز على الجودة العصرية الفاخرة والأداء الديناميكي، تشكل سيارة K8 خطوة مهمة في عالم سيارات الصالون الرياضية، لتواصل رحلة كيا نحو المزيد من الامتياز في هذه الفئة من السيارات، وذلك عند إطلاقها في وقتٍ لاحق من العام الحالي.



وتشكّل هذه السيارة مثالاً نموذجياً على سيارة الصالون الحديثة والمبتكرة، حيث تجمع بين الطابع الرياضي والأداء الممتاز مع التصميم الخارجي المتجدد والانسيابي.

وبهذه المناسبة تحدث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا في المملكة قائلاً: "تُعتبر K8 من أبرز سياراتنا الصالون في السوق السعودي، إلى جانب تعبيرها عن توجهات كيا نحو علامتها التجارية الجديدة، لذلك نحتفل مع إطلاقها بمناسبة شديدة الأهمية بالنسبة لنا. إنها أول سيارة تحمل هوية كيا التصميمية وشعارها الجديدين، ولكن ذلك ليس كل شيء بالطبع نظراً لما تستطيع هذه السيارة القيام به، فكل جانب من سيارة K8 مصمّم لتثير الإعجاب، من تصميمها المبهر إلى ما تقدّمه من تكنولوجيا متطوّرة وأداء مبهر".

تجسيدٌ لمستقبل رائع

تم تصميم سيارة K8 بما يلائم المستقبل، معتمدة اسماً جديداً كلياً، إلى جانب كونها أول سيارة يتم إطلاقها بعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لكيا مؤخراً.

وتتميز مقدّمة السيارة بشبك "أنف النمر" المعروف بدون إطار، ليمنح سيارة K8 إحساساً بالحضور والسطوة، ويتداخل الشبك غير المؤطر، المدمج في المصد الأمامي لإضفاء مظهر أنيق ومتسع، مع شبكة بتصميم ألماسي تعكس حركة الضوء، وتتضمن الأضواء الأمامية غمازاتٍ بمظهر يشبه السحب النجمية.

ويمكث شعار كيا العصري الجديد في مقدمة سيارة K8 وفوق شبك "أنف النمر" بشكله الجديد، في إشارة رمزية للتحرك قدماً، ويعبر عن مفاهيم "التناظر" و"الإيقاع" و"الصعود"، التي تجسّد شخصية كيا الجديدة والتزامها بعملائها.

وتتميز سيارة K8 الطويلة (5,015 مليمتر) بمظهر جانبي رياضي، مع خط ديناميكي يمتد على طول السيارة تم استلهامه من اليخوت في إبحارها على المياه الهادئة. كما تمتد تشطيبة من الكروم على طول خطوط الأسطح الزجاجية وأسفل الأبواب، لتنتهي رحلتها عند الأضواء الخلفية، مضيفة المزيد من الثقة والفخامة إلى المظهر الجانبي لسيارة الصالون الرياضية.

ولاستكمال المظهر الأنيق في المقدمة والجوانب، تعتمد الخلفية الديناميكية والمفعمة بالقوة تفسيراً جديداً لسيارات الصالون كسيارات ركاب مستقيمة الخلفية، وتضيف الأكتاف المنخفضة إلى حضور سيارة K8 الدراماتيكية في الخلف، مع التشطيبات الجميلة على الجناح الخلفي الأنيق الذي يستكمل خط السقف الرياضي المنخفض.

وتحت حافة الجناح، تبرز الأضواء الخلفية الأفقية ذات المظهر المستقبلي، والتي تحتوي ترتيبات بأنماط ذات تصميم ألماسي في الأمام والخلف، ضمن الجيل الأحدث من كتل الإضاءة الخلفية المزوّدة بمصابيح ليد (LED).

وتحيط كتل الإضاءة العامودية ثلاثية الأبعاد بزوايا سيارة K8، لتبرز الخطوط المتكسرة الأنيقة في الجزء الخلفي، وتضيف المزيد من العمق والعرض لخلفية السيارة.

ويقع شعار كيا الجديد وأول شعار لسيارة K8 في الخلف تحت لوحة الإضاءة الأفقية.

جديدة كلياً

يأتي تقديم اسم جديد كلياً للسيارة – K8 – كجزءٍ من التحوّل الذي تشهده كيا، ويعبر عن المكانة المرموقة التي ستحتلها سيارة الصالون الرياضية الجديدة.

وتوفّر سيارة K8 تجربة قيادة مريحة وعالية الأداء في الوقت نفسه، لتتكامل مع المقصورة الداخلية بتصميم "الدرجة الأولى" البسيط ذي الطابع الهندسي، وتوضّح السيارة الجديدة مدة التقدم المتحقق على مستوى التصميم والتكنولوجيا والحداثة، مميزةً بترتيبها الذي يعيد تعريف سيارات الصالون الرياضية.



