"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن في حائل بحوزته مادة الحشيش

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروِّجي المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أسفرت عن القبض على مواطن من أرباب السوابق؛ بحوزته (1.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بمنطقة حائل.