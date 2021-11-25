"العنزي" يرأس الجلسة الختامية للمجلس المحلي بشرورة

شهدت انطلاق بوابة المجلس الإلكترونية

أكد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، على حرص ومتابعة أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على إنجاز المشروعات التنموية في محافظة شرورة، ومواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية شاملة مستدامة لينعم بها سكان وأهالي المحافظة.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم جلسة المجلس المحلي بمحافظة شرورة، التي عقدت في صالة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.



وشهدت الجلسة انطلاقة نظام بوابة المجلس الإلكترونية بشرورة.



وأوضح العنزي أن المجلس ناقش جدول الأعمال الذي تضمن متابعة مراحل تنفيذ مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه، ومناقشة الجهات المعنية في إيجاد الحلول للمشروعات المتعثرة، ورفع العديد من التوصيات.